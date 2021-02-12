На Донбасі підірвався український військовий

У зоні проведення бойових дій на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець. Зараз військовий перебуває у лікарні. Про це у Facebook повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання Схід, передає Львівський портал.

«12 лютого в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні.

Воїна госпіталізували, йому надають медичну допомогу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

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