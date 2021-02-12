ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі підірвався український військовий

Ольга Денисяка

|

У зоні проведення бойових дій на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.  Зараз військовий перебуває у лікарні. Про це у Facebook повідомила пресслужба  оперативно-тактичного угруповання Схід, передає Львівський портал.

«12 лютого в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні.

Воїна госпіталізували, йому надають медичну допомогу.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...