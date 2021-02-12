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Лебеді замерзають: у Трускавці рятують пернатих від холоду

Юлія Осим

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У Трускавці кілька днів поспіль рятують лебедів від холоду та вимирання. Сьогодні вранці, 12 лютого, замерзли ще троє птахів. Про це у Facebook повідомила місцева мешканка Людмила Правда.

За словами жінки, трускавчани разом з працівниками ДСНС роблять все можливе, аби верегти лебедів в таку негоду.

«Переловити їх таки не вдалося. Тікають. Але вирішили вирізати при березі великий басейн води, кригу вибрати на берег. ДСНСники працюють потужно, хлопці, які прийшли, їм допомагають, вигрібають льодяну кашу лопатами. Вони вже за 3 години втомились, робота важка», – розповіла Людмила Правда.

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Місцеві жителі також принесли для лебедів корм. Також там мали облаштувати навіс від снігу та вітру з насипаним сіном або соломо, щоб птахам було трохи тепліше. Жінка просить приносити і надалі їжу, бо це великі птахи, яких жменькою точно не нагодуєш.

Нагадаємо, що нещодавно примерзлих до криги лебедів рятували у Сокалі.

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