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У Сокалі лебеді примерзли до криги на річці

Ольга Денисяка

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У понеділок, 8 лютого, на річці Західний Буг у місті Сокаль Львівської області 16 лебедів примерзли до криги та не могли самостійно визволитись. Надзвичайники разом з екологами врятували і відігріли птахів. Про це під час брифінгу 9 лютого повідомив заступник начальника ГУ ДСНС Львівщини з реагування на надзвичайні ситуації Микола Гуменюк, передає кореспондент Львівського порталу.

Щоб дістатися до птахів, рятувальники за допомогою човна, багра та мотузки спустилися на кригу та почали пробивати до птахів дорогу. Таким чином вони звільнили лебедів від льодової пастки та випустили на воду.

Двох птахів, які дуже довго перебували на кризі та не могли самостійно пересуватись, передали волонтерам зоозахисту.

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У Сокальському РС ГУ ДСНС зазначили, що такі випадки стались на вул. Сонячній та вул. Б. Хмельницького на річці Західний Буг.

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Фото: Сокальський РС ГУ ДСНС у Львівській області

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