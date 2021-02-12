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Через негоду на двох трасах Львівщини тимчасово заборонено проїзд для фур

Юлія Осим

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Внаслідок негоди деякі дороги на Львівщині залишаються складними для руху транспорту. Зокрема, на двох трасах тимчасово обмежили проїзд для великогабаритного транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Наразі для забезпечення належного проїзду на державних автошляхах працюють понад 200 спецмашин. Підрядники працюють цілодобово та у посиленому режимі. За ніч використано близько 1 000 тонн протиожеледних матеріалів. Ще два напрямки залишаються найбільш ускладненими – це київська та тернопільська траси.

«Станом на ранок 12 лютого найбільш складними дорогами є М-06 Київ – Чоп на ділянці кільцевої дороги, зокрема поблизу Гамаліївки та між Чижками і Винниками, а також М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська поблизу міста Винники. На цих двох дорогах введено тимчасове обмеження руху великогабаритного транспорту. На інших дорогах державного значення області проїзд забезпечений», – зазначив керівник  Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Дорожники наголошують водіям бути обережними. Дорожнє покриття все ще залишається засніженим. Синоптики разом з опадами прогнозують також вітер, через пориви якого можуть утворюватися снігові замети на дорогах.

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