Через негоду на двох трасах Львівщини тимчасово заборонено проїзд для фур

Внаслідок негоди деякі дороги на Львівщині залишаються складними для руху транспорту. Зокрема, на двох трасах тимчасово обмежили проїзд для великогабаритного транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Наразі для забезпечення належного проїзду на державних автошляхах працюють понад 200 спецмашин. Підрядники працюють цілодобово та у посиленому режимі. За ніч використано близько 1 000 тонн протиожеледних матеріалів. Ще два напрямки залишаються найбільш ускладненими – це київська та тернопільська траси.

«Станом на ранок 12 лютого найбільш складними дорогами є М-06 Київ – Чоп на ділянці кільцевої дороги, зокрема поблизу Гамаліївки та між Чижками і Винниками, а також М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська поблизу міста Винники. На цих двох дорогах введено тимчасове обмеження руху великогабаритного транспорту. На інших дорогах державного значення області проїзд забезпечений», – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Дорожники наголошують водіям бути обережними. Дорожнє покриття все ще залишається засніженим. Синоптики разом з опадами прогнозують також вітер, через пориви якого можуть утворюватися снігові замети на дорогах.

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