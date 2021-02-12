17 осіб хотіли відкупитися від самоізоляції під час в’їзду в Україну з Польщі

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею упродовж тижня прикордонникам пропонували 17 разів хабарі за відмову від проходження самоізоляції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Під час перетину кордону у «Краківці», «Шегинях», «Раві-Руській» та «Ягодині» громадяни України та іноземці не хотіли встановлювати мобільний додаток «Дія» для проходження ними самоізоляції чи обсервації. За відмову від відбування карантину 17 осіб намагалися заплатити різними валютами.

Відтак, про громадян, в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення відповідно до ст. 369 ККУ, прикордонники повідомили Нацполіцію.

Нагадаємо, за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі згідно ст.369 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність.

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Громадяни, які в’їжджають в Україну з країни «червоної зони», переважно мають пройшти самоізоляцію. Крім того, іноземці, які в’їжджають в Україну, зобов’язані мати страховку, яка передбачає лікування Covid-19, на весь термін перебування в країні.

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