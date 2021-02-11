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«Укрзалізниця» назвала міста, куди найбільше люблять подорожувати закохані

Наталя Дуляба

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Напередодні Дня святого Валентина «Укрзалізниця» оприлюднила п’ятірку українських міст, куди найчастіше подорожують закохані. Львів очолив цей романтичний рейтинг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Так, до переліку найулюбленіших міст України, куди закохані найчастіше подорожують потягами, потрапили Львів, Одеса, Луцьк, Чернівці і Тернопіль.

При цьому в «Укрзалізниці» створили своєрідний путівник цими містами, в якому рекомендують, як туди доїхати, що закоханим варто побачити, де зробити селфі та де влаштувати романтичну вечерю.

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Так, у Львові «Укрзалізниця» радить парам обов’язково прогулятися площею Ринок і Вірменським кварталом, піднятись на Ратушу, завітати в Італійський дворик, палац Потоцьких, а також піднятись на Високий замок, аби зробити селфі під час заходу сонця.

Також у залізниці розписали, якими потягами доїхати до Львова з Києва, Харкова, Одеси та Дніпра.

«Сподіваємося, що попри негоду та снігопади знайдуться сміливці, які вирушать в одне з найромантичніших міст України, щоб яскраво та незабутньо відзначити День закоханих. Укрзалізниця очікує на відгуки та фото про романтичні подорожі», – кажуть у перевізника.

Із «романтичним путівником» іншими чотирма містами можна ознайомитися за цим посиланням.

Водночас в «Укрзалізниці» додають, що навіть під час сильних снігопадів залізниця продовжує працювати у звичному режимі і досі не скасовувала рейсів.

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