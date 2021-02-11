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У Львові вшанували полеглого захисника Василя Білака

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У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного вшанували світлу пам’ять випускника вишу старшого лейтенанта Василя Білака. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Вшанування українського захисника відбулося у шосту річницю від дня загибелі Героя.

Як відомо, після завершення 2014 року Академії сухопутних військ за фахом «Управління діями підрозділів артилерії» молодий офіцер обіймав посаду командира гаубичного самохідно-артилерійського взводу у 128-ій окремій гірсько-піхотній бригаді. З літа цього ж року брав участь в Антитерористичній операції на сході України.

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9 лютого 2015 року старший лейтенант Василь Білак зник безвісти в районі села Логвинове Артемівського (нині – Бахмутський) району Донецької області, коли вантажівка з військовослужбовцями 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади потрапила під обстріл у верхній частині «Дебальцівського виступу». Згодом вантажівку було знайдено, але про військовослужбовців відомостей не було. Наприкінці лютого тіло старшого лейтенанта Василя Білака було ідентифіковано серед загиблих у місті Дніпрі…

Указом Президента України № 270/2015 від 15.05.15 р. старший лейтенант Білак В.В. нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Курсанти та офіцери Національної академії сухопутних військ вшанували пам’ять свого бойового побратима, запаливши лампадки та поклавши квіти біля меморіалу, присвяченого полеглим випускникам навчального закладу.

«Разом із нами полеглого офіцера вшанували й слухачі Загальновійськового училища Військової академії Сен-Сір Коеткідан ЗС Французької Республіки молодші лейтенанти Адександр Жіро та Корантен Лорон, які цими днями проходять стажування у Національній академії сухопутних військ», – йдеться у повідомленні.

Весь особовий склад Національної академії вшанував світлу пам’ять полеглого воїна хвилиною мовчання.

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