Tenors Bel’Canto запрошує львів’ян на концерт до Дня закоханих

Оксамитові голоси Tenors Bel’Canto запрошують львів’ян на концерт до Дня закоханих. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Найромантичніші композиції для усіх закоханих звучатимуть у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика, 13 лютого о 17:00 та о 19:30!

На відвідувачів очікують оксамитові голоси тенорів, де кожен учасник додає неповторних індивідуальних барв, створюючи разом справжні музичні шедеври.

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«Tenors Bel’Canto – колектив, який об’єднали непересічний талант, природній шарм і справжня дружба! Вони щоразу збирають аншлаги. Їхні концерти чекають із нетерпінням, і завжди вітають гучними оваціями та довго затримують на сцені рясним «Браво! На біс!», – йдеться у повідомленні.

Концерт відбудеться у супроводі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії. Під орудою Володимира Сивохіпа прозвучать найромантичніші арії з опер, неаполітанські та українські пісні про кохання та популярні музичні хіти.

Моцарт, Верді, Лєгар, Кальман, Лисенко, Івасюк та ще чимало улюблених композицій про кохання…

Детальна інформація про подію та квитки за посиланнями: Philharmonia.17.00 та Philharmonia.19.30

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