ОСТАННІ НОВИНИ

Tenors Bel’Canto запрошує львів’ян на концерт до Дня закоханих

Омелян Шевчук

|

Оксамитові голоси Tenors Bel’Canto запрошують львів’ян на концерт до Дня закоханих. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Найромантичніші композиції для усіх закоханих звучатимуть у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика, 13 лютого о 17:00 та о 19:30!

На відвідувачів очікують оксамитові голоси тенорів, де кожен учасник додає неповторних індивідуальних барв, створюючи разом справжні музичні шедеври.

Реклама партнерів

«Tenors Bel’Canto – колектив, який об’єднали непересічний талант, природній шарм і справжня дружба! Вони щоразу збирають аншлаги. Їхні концерти чекають із нетерпінням, і завжди вітають гучними оваціями та довго затримують на сцені рясним «Браво! На біс!», – йдеться у повідомленні.

Концерт відбудеться у супроводі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії. Під орудою Володимира Сивохіпа прозвучать найромантичніші арії з опер, неаполітанські та українські пісні про кохання та популярні музичні хіти.

Моцарт, Верді, Лєгар, Кальман, Лисенко, Івасюк та ще чимало улюблених композицій про кохання…

Детальна інформація про подію та квитки за посиланнями: Philharmonia.17.00 та Philharmonia.19.30

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...