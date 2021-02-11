ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція затримала водія-втікача, який на дорозі Східниця – Пісочна збив людину

Наталя Дуляба

|

Водієм-втікачем, який у Дрогобицькому районі збив людину, виявився 39-річний трускавчанин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок, 9 лютого, між Трускавцем і Дрогобичем на дорозі Східниця – Пісочна.

Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив пішохода, 48-річного жителя Борислава, і втік з місця події. Травмованого чоловіка забрали в лікарню.

Згодом правоохоронці таки спіймали водія-втікача. Ним виявився водій «Ауді», 39-річний мешканець Трускавця. Авто у нього вилучили.

Реклама партнерів

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...