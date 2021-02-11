Поліція затримала водія-втікача, який на дорозі Східниця – Пісочна збив людину

Водієм-втікачем, який у Дрогобицькому районі збив людину, виявився 39-річний трускавчанин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок, 9 лютого, між Трускавцем і Дрогобичем на дорозі Східниця – Пісочна.

Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив пішохода, 48-річного жителя Борислава, і втік з місця події. Травмованого чоловіка забрали в лікарню.

Згодом правоохоронці таки спіймали водія-втікача. Ним виявився водій «Ауді», 39-річний мешканець Трускавця. Авто у нього вилучили.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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