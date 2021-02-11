Наруга над могилою: на Львівщині зловмисник викрав огорожу на цвинтарі

У Бориславі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який причетний до наруги над могилою. На міському цвинтарі зловмисник вночі викрав металеву огорожу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

До поліції звернулася 48-річна мешканка Борислава та повідомила, що з могили її бабусі на місцевому кладовищі було викрадено металеву огорожу. Встановлено що до злочину причетний 37-річний мешканець Борислава, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.297 (Наруга над могилою) ККУ. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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Досудове розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення чоловіку підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

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