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На Пустомитівщині розшукують чоловіка, що дві доби тому вибрався до Львова

Андрій Котенський

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На Львівщині розшукують 38-річного жителя села Нижня Білка, який 9 лютого вийшов із дому і досі не повернувся. Про це повідомляють правоохоронці управління поліції Пустомит на каналі Варта1, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними правоохоронців чоловік страждає на розлади психіки.

«Відділом поліції Пустомити, розшукується безвісно зниклий Роман Лис 14.11.1982 р.н. Житель села Нижня Білка Пустомитівського району Львівської області страждає на розлади психіки», – йдеться у повідомленні.

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Чоловік 9 лютого о 17:00 вийшов з дому та направився в сторону Львова та по теперішній час не повернувся.

Якщо у когось є інформація, яка допоможе повернути Романа додому, просимо зателефонувати на лінію «102» або за номером 0988718989.

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