На Львівщині підготували нових операторів ракетних комплексів «Джавелін»

На базі 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного завершилися курси операторів переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це Львівському порталу повідомили у Пресслужбі Національної академії СВ.

За даними військових, це третій набір і випуск Школи протитанкової артилерії навчального центру таких унікальних для українського війська фахівців. Адже почали готувати їх лише у 2018 році, після того, як США, що є нашим стратегічним партнером, поставили в Україну першу партію цих сучасних протитанкових ракетних комплексів.

«Це саме та зброя, яка може ефективно зупинити важку броньовану техніку на будь-якому напрямку», – відзначають фахівці.

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На початковому етапі майбутні оператори ознайомилися з призначенням, будовою, тактико-технічними характеристиками, принципом дії, особливостями застосування цього протитанкового ракетного комплексу третього покоління. А насамкінець здійснили численні контрольні вправи і виконали пуски на тренажерах.

«На війні немає ні статі, ні віку. Все приходить з досвідом та практикою. Можна одну й ту ж вправу виконати як за п’ять, так і за три хвилини. Якщо час коротший, то вага зброї не так дається взнаки. До речі, жінки справляються краще з навчанням і виконанням своїх обов’язків. Що довели й контрольні випробовування», — зазначила курсантка Школи протитанкової артилерії Олена.

За словами керівника команди з підготовки розрахунків «Джавелін» «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» сержант-майора Майкла Алвіса, українські воїни дуже професійні, вони дуже добре підготовлені та вмотивовані.

«Українські воїни показують гарні результати під час опанування цим ПТРК, вивчення принципів та особливостей застосування «Джавелін». Що стосується жінок у цій професії, то коли я свого часу був командиром протитанкового відділення, у нас не було операторів «Джавелін» жіночої статі. Але сьогодні у бойових підрозділах ЗС США жінки мають можливість проходити службу в таких підрозділах», – повідомив Майкл Алвіс.

Як відомо «Джавелін» є елементом середніх протитанкових засобів. І це найбільш сучасна система, що є на озброєнні у США та в Україні.

За результатами навчання всі, хто навчався на Курсі отримали сертифікати відповідного зразка від американських колег. Тож, поставлена мета Курсу виконана, і українське військо незабаром поповниться ще близько 10 фахівцями FGM-148 Javelin – зброї, яка впевнено зупиняє супротивника.

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