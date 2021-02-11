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Боротьба з Covid-19 обійшлася Львівщині в 1,3 млрд грн у 2020 році. Деталі

Юлія Осим

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На боротьбу з пандемією коронавірусу у Львівській області минулого року витратили 1,3 млрд гривень. З них більше 600 млн грн – кошти, скеровані з місцевих бюджетів, зазначив голова ЛОДА Максим Козицький під час звіту за підсумками року. Про це повідомляє Львівський портал.

Ще частину коштів – це 150 млн грн – виділили з обласного бюджету для закупівлі засобів індивідуального захисту, медикаменти, медобладнання та доплати медикам.

До боротьби з пандемією торік залучили 24 медичні установи. Ще дві на сьогодні є у резерві. Наразі лікарні забезпечені 4 тисячами ліжок для ковідних пацієнтів. Зокрема, 256 з яких – для інтенсивної терапії.

«Практично всі ліжка були забезпечені подачею кисню та доступом до 314-и апаратів ШВЛ. До прикладу, у квітні ми мали лише 70 ліжок із подачею кисню, а станом на кінець року їх було 3 342», – зазначив очільник області.

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За словами Козицького, на сьогодні Львівщина – одна з найкращих областей за рівнем створення ліжок для ковідних пацієнті та їх забезпечення киснем.

На кінець минулого року в області було 190 пунктів тестування на Covid-19, при цьому у березні таких було лише 2. Сьогодні в області можуть робити приблизно 3,5 тисячі тестів щодня.

Загалом на антикризові заходи в області скерували 5 млрд грн.

Водночас Львів для боротьби з коронавірусом торік витратив понад 200 млн грн. Це кошти як з міського бюджету, так і допомога благодійників.

Також додамо, що сьогодні в стаціонарах області перебувають 1134 людини, з них 22 на апаратах штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, що голова ЛОДА Максим Козицький під час зіту за підсумками року зазначив, що Львівщина підготована до боротьби з пандемією Covid-19.

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