У Львові водій влаштував дрифт посеред перехрестя

У Львові водій легкового авто влаштував небезпечний дрифт на перетині вулиць Любінська – Виговського. Відповідне відео з камер управління безпеки міста оприлюднила «Гаряча лінія Львова», передає кореспондент Львівського порталу.

Як видно із відео, водій легковика навмисне намотав декілька кіл на перехресті. У той же час, на засніженому перетині вулиць, в очікуванні завершення «шоу-програми» були пішоходи та інші учасники дорожнього руху.

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Коли він таки звернув у напрямку львівського летовища то викрутаси по вулиці продовжились.

«Небезпечні маневри практикувати краще на спеціалізованих для цього майданчиках, а в межах міста це вкрай ризиковано», – прокоментував ситуацію начальник Управління безпеки міста Юрій Діль.

Як відомо випадок стався ввечері 9-го лютого близько 23:50 год. Інформацію з номерним знаком та маркою авто передано поліції.

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