ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові водій влаштував дрифт посеред перехрестя

Андрій Котенський

|

У Львові водій легкового авто влаштував небезпечний дрифт на перетині вулиць Любінська – Виговського. Відповідне відео з камер управління безпеки міста оприлюднила «Гаряча лінія Львова», передає кореспондент Львівського порталу.

Як видно із відео, водій легковика навмисне намотав декілька кіл на перехресті. У той же час, на засніженому перетині вулиць, в очікуванні завершення «шоу-програми» були пішоходи та інші учасники дорожнього руху.

Коли він таки звернув у напрямку львівського летовища то викрутаси по вулиці продовжились.

«Небезпечні маневри практикувати краще на спеціалізованих для цього майданчиках, а в межах міста це вкрай ризиковано», – прокоментував ситуацію начальник Управління безпеки міста Юрій Діль.

Як відомо випадок стався ввечері 9-го лютого близько 23:50 год. Інформацію з номерним знаком та маркою авто передано поліції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...