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Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену Львівській обсерваторії

Ольга Денисяка

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Національний банк із 10 лютого вводить в обіг пам’ятні монети, присвячені двом астрономічним обсерваторіям в Україні. Одна з них – пам’ятна монета «250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету» номіналом 5 гривень. Вона присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили  пресслужбі Львівської ОДА.

Це одна із найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснована у 1771 році, з чим пов’язують початок розвитку астрономії у Львові. Цьогоріч установа відзначає 250-ий ювілей.

Вивчення небесних об’єктів у Львові тоді було на тому самому рівні, що й у Берліні, Вільнюсі чи Відні, оскільки обсерваторія за оснащенням не поступалася тогочасним європейським подібним закладам. Науковців виховували у Львівському університеті, де спеціально запровадили окремий курс астрономії.

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Основними напрямами діяльності сучасної установи є дослідження Сонця, зір, міжзоряного середовища, галактик та Всесвіту як цілого. Важливим напрямом діяльності є також лазерно-віддалемірні, фотометричні та позиційні спостереження штучних супутників Землі. Комплекс телескопів для таких спостережень є в реєстрі наукових об’єктів, які становлять національне надбання України.

Серед зображень монети – малий Державний Герб України, телескоп обсерваторії Львівського університету, композиція, що символізує часи перших документально підтверджених астрономічних спостережень у Львові: на дзеркальному тлі абрису панорами Львова XVIII ст. зображено збірний образ тогочасного астронома, унизу міські мури, на тлі яких – напис 250 років та будівля обсерваторії.

Монету випустили тиражем 35 тисяч штук.

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