На залізничних коліях на Львівщині травмувались 52 людини

Протягом 2020 року 52 людини на Львівщині травмувались, переходячи через залізничні колії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

Торік воєнізована охорона Львівської залізниці виявила 949 порушників правил безпеки на території виробничих підрозділів. Всіх їх оштрафували трохи більше ніж на 32 тисячі гривень.

При цьому через власну необережність та легковажність на території залізниці травмувалося 52 людини, тоді як у 2019 році було зафіксовано 74 випадки невиробничого травматизму.

Залізничники наголошують, що головна причина усіх травмувань – це перехід через колії у невстановлених місцях, особливо у темну пору доби.

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Цікаво, що чоловіків серед порушників торік було значно більше, адже серед 52 травмованих лише 11 жінок.

«Як і в попередні роки, основними причинами травмування є ходіння залізничними коліями та перехід через колії у невстановлених місцях, що спричинили половину від усіх випадків, зафіксованих у 2020 році. Аналіз статистичних даних також свідчить, що торік найбільш травмонебезпечним був період доби з 18:00 до 24:00 год. Випадків, що трапилися на території станцій та на перегонах було приблизно порівну», – йдеться у повідомленні.

Львівська залізниця закликає громадян бути обережними на перонах і платформах, поблизу колій та на переїздах, не влаштовувати прогулянок і забав поблизу та безпосередньо на об’єктах магістралі. Не користуйтеся навушниками та іншими технічними засобами, що відволікають увагу, а також завжди дотримуйтеся інших правил безпеки, адже всі випадки травмування трапляються саме через нехтування ними.

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