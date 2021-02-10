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На Львівщині оберуть ТОП-10 народних домів, мистецьких шкіл та бібліотек

Юлія Осим

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У Львівській області цьогоріч визначать ТОП-10 закладів у кожній з трьох категорій – народні доми, мистецькі школи та бібліотеки. Переможці отримають по 60 тис. грн на розвиток своєї установи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Конкурс відбуватиметься в межах Комплексної програми розвитку культури Львівщини у 2021 році. Ідея в тому, щоб обрати кращі обласні заклади культури, які матимуть змогу отримати додаткове фінансування на свій розвиток.

Як поінформували в облраді, упродовж останніх трьох років завдяки конкурсу для народних домів вдалось закупити крісла, зробити освітлення, пошити сценічний одяг. Водночас мистецькі школи придбали музичні інструменти, технічне обладнання, оновили приміщення класів.

Вперше у планах цьогоріч провести аналогічний конкурс для бібліотек Львівщини. Переможцям запропонують закупити комп’ютерне забезпечення для бібліотек.

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Загалом на проведення кожного з конкурсів передбачено по 600 тис. грн. Відтак, переможці отримають по 60 тис. грн на розвиток своєї установи.

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