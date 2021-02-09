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Житель Яворова отримав три роки тюрми за наругу над могилою та крадіжку з магазину

Вероніка Рой

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32-річного мешканця міста Яворів засудили до трьох років тюрми за наругу над могилою та крадіжку з магазину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Торік у квітні чоловік, пошкодивши покрівлю, проник всередину магазину та викрав продукти харчування. Вже у травні засуджений у стані алкогольного сп’яніння повалив на землю 2 стели на кладовищі у Яворові.

Станом на сьогодні закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 32-річного жителя Яворова за фактом вчинення крадіжки з проникненням у сховище та наруги над могилою (ч. 3 ст.185, ч.1 ст.297 КК України).

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Суд призначив покарання у вигляді 3 років і 1 місяця позбавлення волі.

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