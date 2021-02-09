На Львівщина злочинна група викрала підприємця, аби не повертати 150 тисяч доларів боргу

Правоохоронці на Львівщині викрили злочинне угрупування, котре займалося викраденням людей задля вимагання грошей. Зокрема банда рекетирів викрала підприємця, аби не повертати борг у розмірі 150 тисяч доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зокрема, 30-річний чоловік позичив у підприємця 200 тисяч доларів США. Щоб не повертати залишок боргу у розмірі 158 тисяч доларів, він звернувся до лідера злочинної групи для вирішення такої «проблеми». За даними Нацполіції Львівщини, гроші у борг взяв саме учасник злочинного угрупування.

Ще на початку листопада 2020 року п’ять членів групи викрали підприємця та вивезли за межі Львова. Фігуранти, застосовуючи насильство та погрожуючи розправою над його родиною, змушували чоловіка відмовитися від боргу та сплачувати їм щомісяця по 5 тисяч грн за можливість безперешкодно вести бізнес.

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У поліції уточнили, що лідером угрупування був 33-річний мешканець області, так званий «смотрящий» за Червоноградським районом. Він, маючи за плечима кримінальний досвід – вчинення розбоїв, вбивства та авторитет серед криміналітету, підшукав собі «помічників» – шістьох жителів Львова та області віком від 21 до 44 років. Через них він поширював свій злочинний вплив. Загалом створене угруповання «спеціалізувалося» на викраденні людей з метою вимагання коштів та прийняття рішень на користь її лідера та учасників.

У ході проведення 15 обшуків за місцем проживання фігурантів та в автомобілях вилучено: зброю та боєприпаси, посвідчення правоохоронних органів та одяг з логотипами різних правоохоронних підрозділів, десятки паспортів, мобільних телефонів та інших знарядь для скоєння злочинів.

Наразі лідеру угруповання повідомлено про підозру за ч.2 ст.189 КК та ч.1 ст.255-1 України (вимагання, встановлення та поширення злочинного впливу), позичальнику – за ч.2 ст.146 та ч.1 ст.255-3 КК України (незаконне позбавлення волі, звернення за застосуванням злочинного впливу), іншим п’ятьом – за ч.2 ст.146 та ч.2 ст.189 КК України (незаконне позбавлення волі, вимагання).

9 лютого лідера та шістьох її учасників затримали та доставили в суд для обрання запобіжного заходу. Також перевіряється їх причетність до скоєння аналогічних злочинів. Максимальне покарання, яке загрожує організатору – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, іншим учасникам групи – до 7 років ув’язнення.

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Фото: прокуратура, Нацполіція