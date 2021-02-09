У Львові затримали чоловіка, який обкрадав геріатричний пансіонат

Патрульні поліцейські затримали ймовірного крадія металобрухту з геріатричного пансіонату, що на вулиці Майорівка у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У суботу, 6 лютого, небайдужий чоловік зателефонував у поліції і повідомив, що на вулиці Майорівка невідомі особи впродовж трьох днів носять метал. Він припустив, що вони його можуть викрадати з геріатричного пансіонату.

Екіпаж приїхав на місце та помітив чоловіка, який ніс чавунний радіатор. Побачивши патрульних він кинув його на землю і почав втікати, однак поліцейські наздогнали його. Також на території геріатричного пансіонату виявили зламані двері в складському приміщенні, де ще лежали аналогічні радіатори.

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На одному з найближчих пунктів прийому металобрухту знайшли ще 5 таких виробів. Затриманим виявився 30-річний неодноразово судимий громадянин, який наприкінці минулого року вийшов з місця відбування покарання за крадіжку.

На місце події скерували слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції. Попередня кваліфікація події за ч.3 ст.185 (Крадіжка з проникненням) ККУ.

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