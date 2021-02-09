У 2020 році в дитсадках Львівщині з'явилось понад 800 нових місць

Минулого року у Львівській області створили 884 додаткові місця для дошкільнят та 453 – для учнів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначається, що найбільше місць вдалось створити, здавши в експлуатацію 5 добудованих та реконструйованих в межах «Великого будівництва» об’єктів. Завдяки реалізації цієї програми створили 958 додаткових місць для навчання, з них 453 учнівських та 505 місць для дошкільнят.

Створено також 2 приватних заклади дошкільної освіти на 67 місць, яким видано ліцензію на здійснення освітньої діяльності.

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«У Львові середня наповнюваність груп у 2020 році становила 32 особи, тоді як наповнюваність груп у сільській місцевості – 17 осіб на групу. Впродовж останніх десяти років мережа закладів дошкільної освіти збільшилась на 285 одиниць, або майже на половину. Водночас чисельність дітей у закладах збільшилась з 2010 року на 25,9 %», – розповів директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.

Також у ЛОДА додали, що у 2020 році в Україні вдалося створити понад 13 тисяч нових місць для дошкільнят, а також відкрити 24 новобудови.

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