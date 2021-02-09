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Приміщення кінотеатру «Коперник» планують виставити на аукціон

Вероніка Рой

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Львівська міськрада планує виставити на аукціон приміщення, де зараз функціонує кінопалац «Коперник». Львів’ян закликають допомогти зібрати підписи, щоб зберегти кінотеатр. Про це у Facebook повідомив арт-директор львівської мережі кінотеатрів «Кінопалац» Станіслав Тарасенко.

Він повідомив, що 1 червня 2021 року закінчується договір оренди приміщення кінотеатру. Проте нещодавно стало відомо, що приміщення кінотеатру у лютому можуть виставити на аукціон.

«Деталі – початкова ціна оренди, запис на кімнату тощо – у нас ще немає. Нам пропонують виставити на аукціон до кінця лютого, а це означає, що умови аукціону, згідно ідеї, мають бути оголошені цього місяця», – написав Тарасенко.

Він також зауважив, що готовий брати участь в аукціоні.

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«Насамперед, нам важливо, щоб аукціон був конкретним, щоб запис на кіно залишився виключно «кіноактивний гурт». Ще один важливий нюанс – питання ціни оренди. Ми не багаті. Є поріг, над яким ми просто здуваємо», – пояснює Станіслав Тарасенко.

Разом з тим Тарасенко зазначив, що він разом із колегами готові готові продовжувати працювати в кінотеатрі. Відтак зараз готують офіційного листа на підтримку кінопалацу. Усіх небайдужих львів’ян просять його підписати.

«Для цього мені запропонували написати офіційного листа від імені Коперника з підписами культурних діячів, розповсюджувачів, небайдужих глядачів, кінорежисерів тощо, які готові нам допомогти і хочуть, щоб ми продовжували робити те, що робимо. Скоро опублікую приклад листа. Ми хочемо зібрати підписи на весь наступний тиждень», – додав він.

Усіх, хто готовий підписати звернення, він просить звернутися до нього у Facebook.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що у мерії відстоюють збереження у приміщенні саме профілю кінотеатру. Всі деталі повідомлять за кілька днів. Наразі узгоджують дорожню карту.

Як відомо, із 10 жовтня 2018 року кінопалац «Коперник», який є одним із найдавніших кінотеатрів Львова, припинив свою діяльність через те, що міськрада Львова хотіла підняти вартість оренди. 

Торік у серпні кінопалац знову відчинив двері для глядачів.

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