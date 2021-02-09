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«Дударик» запрошує на концерт «По Рождеству»

Омелян Шевчук

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Фінальний акорд Різдва у Львові. Національна хорова капела «Дударик» запрошує львів’ян на концерт «По Рождеству». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

За словами художнього керівника капели Дмитра Кацала, цей концерт – своєрідний фінальний акорд Різдва 2021 року.

«Найвидатніші і найважливіші твори «золотої скарбниці» української різдвяної музики буде представлено на цьому вечорі. Між ними особливе місце займають автентичні коляди і акапельні твори пера А. Гнатишина, М. Леонтовича, С. Людкевича, М. Слєпченко, М. Лисенка.

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На завершення, щоб знову запахло кутею і медом, щоб наново відчути смак просфори і різдвяну радість – заколядуємо разом наші неповторні «Добрий вечір, тобі», «Нова радість стала» та «Бог Предвічний», – розповів Дмитро Кацал.

Концерт відбудеться у суботу, 13 лютого о 16:00, у Львівському органному залі.

Квитки можна придбати у касі органного, а також онлайн на Kontramarka.ua

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