Діти героїв війни із окупантами отримали подарунки від діаспори

До Львова сьомий рік поспіль завітала благодійна акція «Теплом зігріємо серця». Молодь діаспори зібрали і передали різдвяні подарунки дітям українських бійців, які є учасниками російсько-української війни. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У Львові на акцію, згідно опрацьованих списків, зібралось 128 дітей із сімей, батьки яких є учасниками російсько-української війни.

«В силу карантинних обмежень ми були змушені відмовитися від традиційного масового святкування з нагоди акції. У Львові на акцію, згідно опрацьованих списків, зібралось 128 дітей із сімей, батьки яких є учасниками російсько-української війни. Натомість свої різдвяні подарунки діти змогли забрати в офісі нашої організації», – розповідає співкоординатор акції Настя Віль.

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Ідея доброчинної ініціативи належить членству Спілки Української Молоді – організації, яка діє понад 90 років й об’єднує українців у 12 країнах світу.

Більшість подарунків – адресні, й підібрані з урахуванням потреб та побажань тих, хто їх отримав. Але у подарунку містяться цукерки, книжки, іграшки, одяг, взуття, шкільне приладдя та листівки-миколайчики з побажаннями всіляких гараздів для ровесників від молоді з діаспори.

Кошти для цього СУМівці збирали в різний спосіб: проводили благодійні ярмарки, брали участь у доброчинних забігах-марафонах, організовували цільовий збір пожертв, економили на розвагах і солодощах.

Подарунки надійшли до різних областей, де діють місцеві організації СУМ в Україні. Зокрема, його отримали у Львові, Стрию, Калуші, Тернополі, Хмельницьку, Сквирі, Бобринцю, Дніпрі, Кагарлику, Краматорську та Києві.

«Ці подарунки, які є виявом солідарності українців світу, ми передамо, в першу чергу, дітям, батьки яких загинули на сході країни, обороняючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Гостинці отримають і малюки українських військових, які зараз на передовій», – розповів координатор акції Юрій Іляш.

Варто зазначити, що за 7 років проведення акції, члени СУМ зібрали понад 12 тисяч 500 пакунків із дарунками, на загальну суму – понад 320 тисяч доларів.

Опіка Спілки Української Молоді над дітьми українських військових не обмежується лише проведенням цієї доброчинної акції. Крім неї, для дітей наших бійців СУМівці організовують щорічні літні благодійні табори в Україні, а також за її межами.

Спілка Української Молоді – молодіжна виховна організація займається вихованням молоді на християнських та патріотичних засадах у дусі свого гасла «Бог і Україна».

СУМ засновано у 1925 році в Києві. У 1946 році її було відновлено в повоєнній Німеччині, з того часу організація поширює свою працю у 12 країнах світу в Західній Європі, Північній і Південній Америці та Австралії.

В основі виховної системи СУМу є теоретичні напрацювання Григорія Ващенка – відомого українського педагога, який вперше розробив систему національного виховання.

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