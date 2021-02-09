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Через ремонт вулиці Хмельницького у Львові курсуватиме нова маршрутка

Наталя Дуляба

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На час ремонту вул. Б. Хмельницького у Львові курсуватиме новий автобусний маршрут №25-А, який сполучить мікрорайон Знесіння із вул. Кордуби. Відповідне рішення у вівторок, 9 лютого, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Оскільки через ремонт вул. Б. Хмельницького схему руху маршрутки №25 скоротили до АС-2, із 22 лютого у Львові вводять тимчасовий автобусний маршрут №25-А.

Автобуси №25-А курсуватимуть за такою схемою: вул. М. Кордуби – вул. Опришківська – вул. Б. Хмельницього – вул. Промислова – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького (АС-2).

Вартість проїзду буде стандартною – 7 грн, втім подальша пересадка на маршрутку №25 буде безкоштовною. Для цього пасажир обов’язково має мати свій проїзний квиток.

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«Маршрут №25-А дасть можливість мешканцям Старого Знесіння доїхати до вул. Кордуби і таким чином уникнути незручностей», – наголосила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

На маршруті №25-А їздитимуть автобуси пасажиромісткістю не менше 35 осіб, його обслуговуватиме приватний перевізник «Міра і К».

Працюватиме маршрут №25-А до завершення ремонту вул. Б. Хмельницького.

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