В обмінниках Львова продовжує дешевшати валюта

Національний банк посилив офіційний курс гривні. Станом на 08 грудня американська валюта подешевшала на 11 копійок – до позначки 27,77 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнився на 17 копійок і встановлений на рівні 33.28 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова за вихідні долар та євро також подешевшали.

Так, за американський долар зараз дають в середньому 27.60 грн (-16 коп.), а купують по 27.80 грн (-20 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 33.20 (-10 коп), а продають по 33.45 грн (-25коп.).

Злотий по 7.37 – 7.47 грн відповідно.

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