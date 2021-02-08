У Львові в закинутому будинку знайшли вбитим чоловіка

Вчора, 7 лютого, в закинутій будівлі на вул. Замковій у Львові виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ймовірно, смерть настала внаслідок поранень в ділянці шиї. Наразі у поліції просять допомогти встановити особу загиблого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Близько 18.00 правоохоронці отримали повідомлення про виявлене тіло чоловіка. Як встановили медики, загиблий помер внаслідок нанесених поранень в шию.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Реклама партнерів

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці проводять заходи для встановлення та затримання зловмисника. Також поліцейські встановлюють особу загиблого. Його прикмети: вік 35-40 років, середнього зросту, худорлявої статури, волосся та борода руді з сивиною. Був одягнутий у куртку гірчичного кольору, сіру олімпійку, світлий светр, сині джинси та коричневі кеди.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановили особу загиблого, обставини скоєння злочину та зловмисника, причетного до вчинення вбивства, просznm зголоситись на оперативну лінію 102.

Фото Світлани Добровольської

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook