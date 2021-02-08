У Львові із концертом до Дня закоханих виступить Latexfauna

У Львові із концертом до Дня закоханих виступить поп-дрім бенд Latexfauna. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
«14 лютого о 19:00 на концертному майданчику Ennio Event Squere (вул. Джерельна, 22) виступить український поп-дрім бенд «Latexfauna»», – йдеться у повідомленні.
Концерт відбудеться спеціально до Дня закоханих.
Для Latexfauna характерне ніжне мрійливе звучання з легкою повітряною мелодійністю.
Лірика бенду – це психоделічні сюжети, які зачіпають підсвідомі струни душі, влучними й сміливими текстами.
Концерт відбудеться з дотриманням карантинних вимог.
Квитки за посиланням. Ennio.latexfauna
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Омелян Шевчук