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У Львові із концертом до Дня закоханих виступить Latexfauna

Омелян Шевчук

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У Львові із концертом до Дня закоханих виступить поп-дрім бенд Latexfauna. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«14 лютого о 19:00 на концертному майданчику Ennio Event Squere (вул. Джерельна, 22) виступить український поп-дрім бенд «Latexfauna»», – йдеться у повідомленні.

Концерт відбудеться спеціально до Дня закоханих.

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Для Latexfauna характерне ніжне мрійливе звучання з легкою повітряною мелодійністю.

Лірика бенду – це психоделічні сюжети, які зачіпають підсвідомі струни душі, влучними й сміливими текстами.

Концерт відбудеться з дотриманням карантинних вимог.

Квитки за посиланням. Ennio.latexfauna

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