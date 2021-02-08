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У лобовому зікткненні на трасі Львів-Самбір травмувались двоє людей

Вероніка Рой

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У неділю, 7 лютого, на автодорозі Львів-Самбір відбулося лобове зіткнення автомобілів «Шкода» та «Фіат». У результаті ДТП постраждали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася 7 лютого близько 15.30 на автодорозі Львів-Самбір між містами Городок та Самбір. За даними поліції, 21-річний водій автомобіля «Шкода Октавія» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з «Фіат Добло», яким керував 25-річний мешканець Самбірщини.

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Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій «Шкоди» та 27-річна пасажирка «Фіата».

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Поліцейські розслідують обставини ДТП.

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Фото: поліція

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