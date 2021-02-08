Повторив подвиг батька: львів’янин на саморобному човні перетнув Атлантичний океан

Львів’янин Дмитро Резвой став переможцем у трансатлантичних перегонах серед веслярів на самостійно змайстрованому човні «Melokuhle». Восени 2019-го його можна було побачити біля львівської Ратуші. Про це повідомив у Facebook конструктор човна Мирон Гуменецький.
В останній день перегонів човен львів’янина фінішував першим в класі Open Solo.
«Grant Blakeway пройшов 3000 миль за 56 днів, 3 години, 29 хвилин від о. Гомера (Канарські острови) до Англійської гавані (Антигуа)», – зазначив Гуменецький.
До слова, це саме той човен, який минуло річ презентували біля Ратуші у Львові.
«От такі наші човни зроблені в Новосілці», – додав чоловік.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року на площі Ринок у Львові показали човен, самостійно змайстрований Дмитром Резвоєм. Його весляр зробив, аби повторити подвиг батька та перетнути Атлантичний океан. Як бачимо, спроба вдалася.
Фото Мирона Гуменецького
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Юлія Осим