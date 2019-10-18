На площі Ринок показали човен, на якому львів’янин спробує перетнути Атлантичний океан

Сьогодні, 18 жовтня, на площі Ринок, біля фонтану «Нептун», презентували каркас сучасного човна, на якому львів’янин Дмитро Резвой спробує повторити успіх батька та перетнути Атлантичний океан. Подивитись на човен можна впродовж двох днів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Коли Дмитро Резвой захотів будувати човен для переходу Атлантики, він звернувся до мене, чи я б міг такий зробити. Для мене це було нелегким рішенням, бо раніше будував дерев’яні човни, а це –сучасні технології. Це кардинально різні речі. Довелося вчитись багато чому новому та ризикувати. Але я наважився, і ми це зробили», – розповів, майстер, що збудував човен.

Човен зроблений з карбону і епоксидної смоли. Він важить всього 400 кілограмів. Незважаючи на низьку вагу, він є дуже безпечним. Наразі це лише каркас човна, без необхідного електричного наповнення.

Батько Дмитра, Павло Резвой, у віці 65 років на одномісному веслярському човні перетнув Атлантичний океан та увійшов до Книги рекордів Гіннеса, як найстаріший весляр, а вже через рік отримав нове звання – найшвидший весляр, який перетнув Індійський океан. Павло пройшов відстань від острова Ла Гомера (біля берегів Марокко) до острова Барбадос (біля берегів Венесуели) за 67 днів.

У свою чергу Дмитро Резвой у 2016 році здійснив власну спробу перетнути Атлантику за маршрутом легендарної експедиції Колумба, послуговуючись лише веслами та силою власних рук. Тоді Дмитро змушений був повернутися, у зв’язку з проблеми системи управління човном.

«Ідея такої мандрівки у мене вже є давно – з часів, коли ще батько перетнув Атлантичний океан. 3 роки тому я вже пробував його перейти, але мені не вдалося через технічні неполадки. Зараз побудували новий, більший і зручніший човен, тож будемо підкорювати океан знову. Планую здійснити мандрівку десь через рік з Канарських островів чи континентальної Іспанії та до Карибських островів. За 2−3 місяці я планую подолати цих 5 тисяч кілометрів», – розповів мореплавець Дмитро Резвой.

Сьогодні Дмитро готовий до реваншу та хоче поділитися з львів’янами можливістю побачити на власні очі човен, на якому вже наступного року буде здійснений двомісячний заплив.

Човен встановили на площі Ринок, щоб кожен бажаючий міг протягом двох днів ближче познайомитися з культурою моря, поспілкуватися з мореплавцями та стати частиною історичного дійства.

Фото: ЛМР