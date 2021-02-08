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На Самбірщині внаслідок пожежі загинула жінка

Юлія Осим

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Вчора, 7 лютого, у житловому будинку одного з сіл на Самбірщині сталася пожежа. Внаслідок вогню загинула 75-річна власниця. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Вогонь у будівлі виник близько 08.26. У с. Дністрик-Дубовий зайнявся приватний житловий будинок  розміром 8*10 м. Пожежю пошкоджено 7 кв. м стіни та 4 кв.м перекриття будинку.

Внаслідок пожежі загинула власниця будинку 1946 року народження.

Наразі обставини події встановлюються.

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