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На Львівщині рятувальники допомогли двом травмованим туристам-лижникам

Юлія Осим

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Вчора, 7 лютого, рятувальники надали допомогу двом лижникам. Туристи травмувалися під час катання на горі Тростян та горі Високий Верх, що у Сколівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

Лижники травмувалися та не могли самостійно спуститися з гір. Рятувальники надали потерпілим необхідну домедичну допомогу та спустили до підніжжя.

Нагадуємо про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

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