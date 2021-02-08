На Львівщині рятувальники допомогли двом травмованим туристам-лижникам

Вчора, 7 лютого, рятувальники надали допомогу двом лижникам. Туристи травмувалися під час катання на горі Тростян та горі Високий Верх, що у Сколівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

Лижники травмувалися та не могли самостійно спуститися з гір. Рятувальники надали потерпілим необхідну домедичну допомогу та спустили до підніжжя.

Нагадуємо про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

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