На Львівщині чоловіку загрожує ув’язнення за хабар поліцейському

На Стрийщині судитимуть чоловіка, який пропонував хабар поліцейському. 45-річного мешканця Черкащини затримали за керування автомобілем у нетверезому стані. Аби не складати протокол, порушник запропонував патрульному 5 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що у січні поточного року обвинувачений хотів уникнути відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Тож під час оформлення постанови про адміністративне порушення запропонував та надав правоохоронцю 5 тис. грн неправомірної вигоди.

Відтак, Стрийською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо правопорушника. Чоловіка обвинувачують у пропозиції та наданні неправомірної вигоди працівнику патрульної поліції (ч.1 ст.369 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.

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