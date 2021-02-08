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На Яворівщині втопився чоловік

Ольга Денисяка

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У понеділок, 8 лютого, в озері села Віжовля Яворівського району втопився 26-річний чоловік. Про це Центральна рятувально-водолазна служба Львівщини повідомила у Facebook, передає Львівський портал.

У повідомленні йдеться, що о 12:50 год. водоази підняли на берег з озера на базі відпочинку «Лісова казка» в селі Віжомля тіло чоловіка. Ним виявився 26-річний мешканець села Новосільці Яворівського району.

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Фото: Центральна рятувально-водолазна служба Львівщини

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