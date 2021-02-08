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Львів’яни розібрали всі квитки на МЕРІ. Гурт дасть додатковий концерт

Омелян Шевчук

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Віктор Винник та гурт МЕРІ дадуть додатковий концерт 14 лютого, оскільки на запланований виступ о 19 год уже розкуплені всі квитки. Про це Львівському порталу повідомив один із організаторів – директор компанії Lutsyshyn Promo Петро Луцишин.

Другий концерт відбудеться того ж дня о 16:00 у Центрі Довженка на Сихові.

МЕРІ – культова для львів’ян група, тому не дивно, що п’ять останніх концертів гурту відбулись із аншлагом. Сихівчани особливо гаряче зустрічають кожен концерт «МЕРІ». І саме тому Центр Довженка – їхній улюблений майданчик.

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«Ми про це завжди знали, але повний солдаут за 10 днів до концерту – для нас приємна несподіванка.  Охочих, виявляється, в рази більше, ніж може вмістити зал в умовах карантину. Саме тому й запускаємо додатковий концерт о 16:00, щоб усі змогли поспівати і потанцювати під улюблені хіти «МЕРІ», – сказав Петро Луцишин.

Нагадаємо, «МЕРІ» готує до Дня закоханих найкращі пісні з п’яти альбомів, а також романтичні новинки з останього альбому «Снайпери-амури» та вперше наживо прозвучить найсвіжіший трек «Чорні очі».

Віктор Винник подякував прихильникам за великий інтерес до концерту і пообіцяв незабутній вечір.

Разом із Віктором Винником та МЕРІ виступатиме гурт Navigator.

Запрошуємо! Усі квитки на додатковий концерт по 250 грн. Встигніть придбати найкращі місця! Кількість обмежена згідно карантинних вимог!

Квитки за посиланням: Concert.ua

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