Львів’яни розібрали всі квитки на МЕРІ. Гурт дасть додатковий концерт

Віктор Винник та гурт МЕРІ дадуть додатковий концерт 14 лютого, оскільки на запланований виступ о 19 год уже розкуплені всі квитки. Про це Львівському порталу повідомив один із організаторів – директор компанії Lutsyshyn Promo Петро Луцишин.

Другий концерт відбудеться того ж дня о 16:00 у Центрі Довженка на Сихові.

МЕРІ – культова для львів’ян група, тому не дивно, що п’ять останніх концертів гурту відбулись із аншлагом. Сихівчани особливо гаряче зустрічають кожен концерт «МЕРІ». І саме тому Центр Довженка – їхній улюблений майданчик.

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«Ми про це завжди знали, але повний солдаут за 10 днів до концерту – для нас приємна несподіванка. Охочих, виявляється, в рази більше, ніж може вмістити зал в умовах карантину. Саме тому й запускаємо додатковий концерт о 16:00, щоб усі змогли поспівати і потанцювати під улюблені хіти «МЕРІ», – сказав Петро Луцишин.

Нагадаємо, «МЕРІ» готує до Дня закоханих найкращі пісні з п’яти альбомів, а також романтичні новинки з останього альбому «Снайпери-амури» та вперше наживо прозвучить найсвіжіший трек «Чорні очі».

Віктор Винник подякував прихильникам за великий інтерес до концерту і пообіцяв незабутній вечір.

Разом із Віктором Винником та МЕРІ виступатиме гурт Navigator.

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Запрошуємо! Усі квитки на додатковий концерт по 250 грн. Встигніть придбати найкращі місця! Кількість обмежена згідно карантинних вимог!

Квитки за посиланням: Concert.ua

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