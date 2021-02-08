Легкоатлети зі Львівщини здобули 6 медалей на Кубку України

П’ятницю, 5 лютого, у Києві відбувся Кубок України з легкої атлетики в приміщенні. Спортсмени зі Львівщини здобули три золота два срібла та одну бронзу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Золото змагань в бігу на дистанцію 800 м серед жінок здобула Орися Дем’янюк-Мочульська. Серед чоловіків у бігу на 2000 м з перешкодами переможцем теж став легкоатлет Львівської школи вищої спортивної майстерності Роман Ростикус.

Серед чоловіків у бігу на 3000 м перемогу здобув львів‘янин Назар Чапля, а срібним призером – Ігор Желем. Срібним призером у бігу на 800 м серед чоловіків став Олег Семенюк. У стрибках у висоту бронзу виборола Ілона Заскалько.

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