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Екслікар поверне Стрийській лікарні 850 тисяч гривень, втрачені через смерть пацієнта

Наталя Дуляба

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Суд змусив колишнього лікаря-травматолога Стрийської центральної райлікарні повернути медзакладу понад 850 тисяч гривень, які були сплачені як компенсація родичам померлого пацієнта. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Стрийський міськрайонний суд Львівської області зобов’язав колишнього лікаря-травматолога повернути Стрийській центральній райлікарні більше 850 тисяч гривень, які вона виплатила родині померлого пацієнта як компенсацію за моральну і матеріальну шкоду.

Понад 850 тисяч гривень лікарня виплатила за кошти державного бюджету і не вжила жодних заходів, аби екслікар повернув ці кошти. Тому у справу втрутилась прокуратура.

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«Суд задоволив позов і зобов’язав колишнього лікаря повернути понад 850 тисяч гривень до бюджету», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, йдеться про випадок, який стався у Стрийській центральній райлікарні ще у грудні 2016 року. Тоді за допомогою звернувся 62-річний мешканець Стрийщини, який скаржився на біль у плечовому суглобі. Лікар-травматолог не пересвідчився, чи має пацієнт алергію на ліки, і ввів хворому знеболювальний препарат для місцевої анестезії.

Через дію препарату у пацієнта погіршився стан здоров’я, він впав у кому і через два тижні помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Згодом суд визнав лікаря-травматолога винним у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків. Але через те, що медик є інвалідом ІІІ групи, суд звільнив його від покарання. А родичі померлого пацієнта відсудили в лікарні трохи більше 853 тисячі гривень моральної і матеріальної шкоди.

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