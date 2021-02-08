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Частині Львова і Винникам вимкнуть воду. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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У вівторок, 9 лютого, комунальники будуть замінювати аварійну ділянку водопроводу у Винниках. Тому протягом усього дня без води залишаться всі мешканці міста, села Чижки, а ще два райони Львова отримуватимуть воду із пониженим тиском. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Із 07:00 год. ранку у Винниках на вул. Лисика розпочнуть заміну аварійної ділянки водопроводу. Через це до 24:00 год. води не матимуть всі жителі Винників, а також мешканці сусіднього села Чишки.

Нестабільне водопостачання протягом усього дня буде й у Львові. Так, через ремонт воду із пониженим тиском подаватимуть у Сихівський і Личаківський райони, зокрема:

  • вул. А. Рудакі – всі будинки
  • вул. Глухий Кут – всі будинки
  • вул. Дж. Вашингтона – всі будинки
  • вул. Довга – всі будинки
  • вул. Каштанова – всі будинки
  • вул. Китайська – всі будинки
  • вул. Кузьми – всі будинки
  • вул. Латвійська – всі будинки
  • вул. Лисиницька – всі будинки
  • вул. М. Печери – всі будинки
  • вул. Майорівка – всі будинки
  • вул. Пасіки Галицькі – всі будинки
  • вул. Пасічна – всі будинки
  • вул. Пимоненка – буд. №17, 19
  • вул. Пирогівка – всі будинки
  • вул. Садівнича – всі будинки
  • вул. Соколина – всі будинки
  • вул. Стешенка – всі будинки
  • вул. Шафарика – всі будинки
  • вул. Ярошинської – всі будинки

Стабільне водопостачання у Львові відновлять зі середи, 10 лютого, з 06:00 год. ранку.

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Після завершення ремонтів комунальники будуть промивати вуличну водопровідну мережу, тому в цей час вода може тимчасово стати мідного кольору через забарвлення окисом заліза. Це відбувається через те, що із внутрішніх стінок трубопроводів змивається іржа.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, спричинені виконаннях ремонтних робіт.

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