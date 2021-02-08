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Бійка на Турківщині завершилась стріляниною. Винуватцю «світить» довічне ув’язнення

Наталя Дуляба

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Під час бійки у Турківському районі 23-річний хлопець вистрілив із рушниці у двох молодиків. Їх забрали в лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Інцидент стався у неділю рано-вранці, 7 лютого. Про бійку, яка виникла в одному зі сіл Турківського району, правоохоронці довідались близько 05:00 год.

Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що між кількома молодиками виник конфлікт, в ході якого зав’язалась бійка. Під час неї 23-річний місцевий мешканець вирішив стріляти з мисливської рушниці – вогнепальні поранення отримали жителі сусіднього села віком 22 та 25 років, які теж були учасниками бійки. Їх забрали в лікарню.

До затримання хулігана з рушницею залучали спецпризначенців. Правоохоронці вилучили у нього зброю і скерували на експертизу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 п.1, п.7 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

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Фото: поліція

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