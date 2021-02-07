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У Львові затримали трьох шахраїв, які продавали автівки з підробленими документами

Юлія Осим

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Поліцейські затримали трьох львів’ян, причетних до шахрайства з продажем автомобілів. Зловмисників викрили «на гарячому», коли ті реалізовували нерозмитнений «Фольксваген Пасат» з підробленими документами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.190 (Шахрайство) ККУ, зловмисники придбали привезений з-за кордону автомобіль «Фольксваген Пасат». Проте транспорт не розмитнили в установленому порядку, а продали покупцю з підробленими документами.

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Сьогодні, 7 лютого, близько 13.30 правоохоронці затримали шахраїв на вул. Стрийській у Львові під час продажу ними транспортного засобу. Автомобіль правоохоронці вилучили. Невдовзі суд обере правопорушникам запобіжні заходи.

За скоєне  трьом мешканцям Львова віком 23, 24 та 29 років, загрожує покаранн у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють причетність зловмисників до вчинення інших кримінальних правопорушень.

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