У Львові відкриють соціальне ательє на підтримку жертв домашнього насильства

У Львові запрацює соціальне ательє «Butterfly». У ньому працюватимуть жінки з соціально незахищених верств населення, зокрема, постраждалі від домашнього насильства. Вже у березні тут презентують першу колекцію. Про це Львівському порталу повідомили у благодійному фонді «Butterfly».

Частина прибутку спрямовуватиметься на підтримку функціонування притулку для жінок та дітей, які стали жертвами домашнього насильства. Також кошти йтимуть на надання допомоги таким жінкам.

Ательє працюватиме у Молодіжному Центрі Св. Івана Боско, що на вул. Кривчицька Дорога, 19 у Львові. Наразі у приміщенні ще тривають ремонтні роботи.

Щодо команди, то, як розповіли у фонді, вже знайшли директора, швею та технолога. Окрім того, провели співбесіди у Львівському міському центрі зайнятості з охочими приєднатись до реалізації соціальної ініціативи. Наразі ще ведеться відбір.

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«Ми безмежно вдячні усім і кожному, хто нас підтримує у цій ідеї, а таких людей, як виявилося, надзвичайно багато! Ми консультуємось і ведемо перемовини про майбутню співпрацю із людьми, котрі вже мають налагоджене швейне виробництво. Також до нас долучаються зірки, які готові поширювати інформацію про проблематику домашнього насильства, а місцеві бутіки готові взяти нашу продукцію для реалізації», – розповіли у фонді.

У березні ательє представить свою першу колекцію, якою обіцяють приємно здивувати львів’ян.

Зазначимо, що проєкт зі створення соціального підприємства «Соціальне ательє «Butterfly» отримав підтримку в межах компоненту «Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної протидії та запобігання насильству за ознакою статі». Цей проєкт реалізується Фондом Народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine за імплементації МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» при фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні.

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