У Львові двоє нетверезих водіїв пропонували патрульним хабарі

Вчора, 6 лютого, львівським патрульним правопорушники двічі за день пропонували хабарі. В обох випадках затримані водії були в стані алкогольноо сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Перший випадок стався близько 5-ї години ранку. Патрульні помітили на проспекті Чорновола автомобіль Mercedes-Benz GLE 350, водій якого не виконав вимоги дорожнього знаку 4.4 “Рух прямо або праворуч”.

Поліцейські зупинили транспортний засіб. За кермом перебував 35-річний чоловік. Патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин відмовився від перевірки на тверезість. Під час оформлення адмінматеріалів порушник неодноразово пропонував поліцейським вирішити питання без складання протоколу. Інспектори попередили його про кримінальну відповідальність. Однак, його це не зупинило і він через відчинене вікно поклав в салон службового автомобіля 100 доларів США.

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Відтак, патрульні викликали слідчо-оперативну групу та винесли на львів’янина постанову за ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП. Також на нього склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Порушнику загрожує відповідальність за ст.369 (Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Ще один випадок трапився на вулиці Стрийській близько 18-ї години.

За невиконання вимог дорожнього знаку 5.16 “Напрямки руху по смугах” патрульні 3 батальйону зупинили автомобіль Opel Astra. У 53-річного керманича виявили ознаки алкосп’яніння. Далі події розгорталися так само як і в попередньому випадку. Львів’янин запропонував 500 гривень.

Чоловік так само отримав адмінматеріали як попередник, і йому теж загрожує кримінальна відповідальність.

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