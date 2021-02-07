У Львові на перехресті вулиць Городоцька – Виговського змінено режим роботи світлофора

У Львові біля Мотозаводу на перехресті вулиць Городоцька та І.Виговського змінено режим роботи світлофора. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Відтепер у денний час стрілка для руху прямо по вул. Городоцькій у напрямку від центру горітиме постійно.

Як пояснили комунальники, згідно з розміткою, повертати з вул. Виговського на вул. Городоцьку потрібно у ліву смугу. А вже потім перелаштовуватися у праву, де це дозволяє розмітка.

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Додамо, що раніше Залізничний район реалізував проєкт організації дорожнього руху на перехресті. Його розробили ЛКП “Інститут Просторового Розвитку” за погодженням Міської комісії з безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, що перетин суцільної розмітки є порушенням ПДР. Відтак, це може стати причиною ДТП.

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