У горах врятували травмованого лижника зі Львова

Вчора, 6 лютого, закарпатські рятувальники врятували 27-річного львів’янина, який травмувся під час катання на лижах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Управління ДСНС у Закарпатській області.

Хлопець травмував коліно. Тож фахівці ДСНС з Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи надавали першу долікарську допомогу.

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Рятувальники нагадують туристам, що навіть під час відпочинку не треба забувати про правила безпеки. Слід бути відповідальними та не переоцінювати власні сили під час катання на лижах та сноубордах.

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