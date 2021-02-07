Нетверезий іноземець у центрі Львова протаранив п’ять автівок та хотів утекти

Вранці 7 лютого на вул. Лисенка у Львові п’яний 32-річний іноземець розбив п’ять автомобілів, а після цього намагався втекти. На порушника склали відразу кілька адмінпротоколів. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Близько 5-ї години ранку правоохоронці, патрулюючи на вул. Лисенка, помітили як з вул. Просвіти на великій швидкості виїхав автомобіль BMW 328 і врізався у бордюр. Проте це водія не зупинило. Тому він поїхав далі та на перехресті вулиць Лисенка Короленка, не обравши безпечної швидкості та бокового інтервалу, здійснив ДТП.

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Правопорушник наїхав на припакований автомобіль Audi A6, який за інерцією вдарив Volkswagen Caddy. Останній, у свою чергу, вдарив Toyota Corolla, а далі ланцюгова реакція поширилася а автомобіль Audi 100.

Після цього винуватець ще й спробував втекти з місця пригоди. Однак патрульним вдалося заблокувати його автомобіль.

Як встановили правоохоронці, за кермом BMW перебував 32-річний іноземець. У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на драгері показала результат 1,19 проміле.

Відтак, на право рушника склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стан сп’яніння) КУпАП та за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Окрім того, на чоловіка винесли постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. В іноземця був відсутній поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Поліцейські також встановили усіх власників розбитих автомобілів.

Загалом за добу патрульні склали 13 протоколів на нетверезих водіїв.

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