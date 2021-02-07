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На Львівщині внаслідок вибуху в будинку загинув 51-річний власник

Юлія Осим

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Трагедія сталася сьогодні, 7 лютого, у с. Берездівці Миколаївського району. Через вибух у житловому будинку загинув власник. Пожежу ліквідовували декілька годин. Про це повідомляє Львівський портал.

Як поінформували у пресслужбі ДСНС на Львівщині, інформацію про займання будівлі отримали вранці о 10.40.

«Пожежа виникла на досить великій площі – майже 100 кв.м. О 10.40 надійшла інформація про займання будинку. Ліквідували пожежу о 13.20. Працювали два наші підрозділи, це 12 осіб. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив практично всю будівлю», – зазначив керівник пресслужби ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

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Власник частково робив у домі ремонт. Він власне зайшов у будинок, коли стався вибух. Внаслідок масштабної пожежі 51-річного Михайла Комарницького врятувати не змогли. Як повідомляє Вісник Роздолля, кілька років тому від витоку чадного газу загинула його дружина.

Наразі причини вибуху встановлюються.

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