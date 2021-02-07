МЗС готує сюрприз до 30-ї річниці Незалежності України, – Кулеба

У Міністерстві закордонних справ готують сюрприз до Дня Незалежності України. Цьогоріч держава відзначатиме свою 30-у річницю. Про це заявив глава міністерства Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

У жовтні 2020 року президент Володимир зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці незалежності України.

“Сюрприз! Цього ніколи не було, і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки залаштунки. Дещо, що знаходиться за кордоном”, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що до параду залучать військову техніку.

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