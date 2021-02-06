У Львові під час пожежі у багатоповерхівці загинула 74-річна жінка

Внаслідок пожежі, що виникла в одній з багатоповерхівок по вул.Липова Алея у Львові, загинула мешканка квартири. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Вогонь спалахнув вночі 6 лютого, близько 00.18 год., у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку на вул. Липова Алея, 5Б. Під час пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 40 м кв та пошкоджено стіни під’їзду на першому поверсі на площі 10 м кв.

Вдалося врятувати вісім осіб, в тому числі одну дитину віком 1 рік. Ще троє осіб з травмами госпіталізовані у медичні заклади Львова. На жаль, у пожежі загинула мешканка квартири 1946 року народження.

Обставини події з’ясовуються.

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