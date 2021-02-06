Отримувачі пільг та субсидій на Львівщині можуть змінити постачальника газу за спрощеними умовами

Для громадян, які отримують субсидії та пільги, спростили процедуру зміни постачальника газу. Відтепер клієнтам не треба особисто відвідувати чи повідомляти Управління соцзахисту населення про зміну постачальника та щомісячну ціну газу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Нафтогазу».

Процедура займе лічені хвилини. Адже постачальники та органи соцзахисту налагодили між собою обмін даними в електронному форматі. Відтак, місцеві управління соціального захисту населення не повинні вимагати від пільговиків додаткового підтвердження чи довідок щодо зміни постачальника.

Субсидіанти та пільговики можуть безперешкодно змінити постачальника газу та отримати вигіднішу ціну на ресурс на ринку. При зміні компанії пільги та субсидії, які нараховувалися до того, залишаються без змін. Процедура написання заявки та набір документів не відрізняються від загальних процедур зміни газопостачальної компанії. Під час подачі заявки клієнт лише має вказати наявність пільг або субсидій.

Нововведення суттєво спрощує процедуру обміну інформацією для всіх постачальників на ринку та органів соціального захисту населення. Оскільки проводити обмін даними вони можуть в електронному форматі, а газопостачальні компанії не зобов’язані надавати додаткові відомості, які не передбачені Положенням про порядок призначення житлових субсидій та Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затверджених урядом.

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Як відзначають у НАК «Нафтогаз», відкритий ринок газу має значні переваги для усіх його учасників. У побутових споживачів є можливість економити на газових платіжках, обравши постачальника із вигідними цінами. Ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ¯ це також економія для державного бюджету України. У результаті переходу клієнтів до постачальника з вигіднішими цінами державні видатки на оплату субсидій зменшуються, тобто держава платить меншу ціну за газ компаніям, які надають комунальні послуги пільговим категоріям населення.

Якщо у споживача виникли питання щодо нарахування пільг, для їх вирішення він може звернутися до свого управління соцзахисту. Перевірити наявність пільгової категорії можна в особистому кабінеті на сайті ГК «Нафтогаз України» gas.ua або у чат-боті GASUA у Viber та Telegram.

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